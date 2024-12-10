Москвичам спрогнозировали снегопады на следующей неделе

В Москве на неделе с 16 декабря ожидаются снегопады. Об этом «Москве 24» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, они немного усилятся вечером в понедельник, 16 декабря, и продолжатся до среды, 18 декабря. Синоптик уточнил, что в эти дни в столице выпадет от 5 до 10 сантиметров снега. Однако во вторник прогнозируется мокрый снег, переходящий в дождь, который снизит высоту сугробов.

Ильин также отметил, что на следующей неделе в городе возможна кратковременная оттепель, во вторник и среду температура воздуха днем вырастет до 2°C. Он добавил, что сделать прогноз погоды на конец декабря пока сложно, потому что все синоптические объекты изменяют свою скорость.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что температура воздуха в столичном регионе в начале недели с 9 декабря будет на два градуса превышать средние климатические показатели. Во вторник, по словам специалиста, температура будет варьироваться от -2°C до -7°C.

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