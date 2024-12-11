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Глава Минтранса сообщил о переносе сроков строительства участка ВСМ Москва — Петербург

Строительство основного участка ВСМ Москва — Петербург перенесли на 2025 год

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Строительство основного участка первой в России высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом может начаться в первом полугодии 2025 года, когда будет готова проектная документация. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило, сообщает ТАСС. По его словам, магистраль состоит из семи этапов, плюс входы и выходы. При этом строительство входов уже началось, отметил он.

Запуск первой в России ВСМ Москва — Санкт-Петербург ожидается 1 апреля 2028 года. Стоимость проекта оценивается в 1,75 трлн рублей.

В декабре мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ВСМ позволит сократить вдвое время в поездке и перевозить в четыре-пять раз больше пассажиров. Он напомнил, что протяженность дороги составляет порядка 700 км.

4 сентября вице-премьер РФ Виталий Савельев заявлял, что строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом планируют начать до конца месяца. По его словам, у властей уже есть «огромная дорожная карта» по реализации данного проекта. При этом в первую очередь специалисты намерены создать участок Москва — Тверь, протяженность которого составит 100 км, отмечал он.

Ранее в Москве показали макет вагона нового высокоскоростного поезда.

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