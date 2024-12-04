Собянин: ВСМ сократит время поездки из Москвы в Санкт-Петербург вдвое

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом позволит сократить вдвое время в поездке и перевозить в четыре-пять раз больше пассажиров. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на портале правительства города.

Он напомнил, что протяженность дороги составляет порядка 700 километров.

«В два раза уменьшается время для того, чтобы доехать от Москвы до Санкт-Петербурга. И количество пассажиров, которых, предполагается, будут линии перевозить, по сравнению с тем, что сегодня есть, должно увеличиться в четыре-пять раз. То есть это совершенно другой объем перевозок», — рассказал мэр Москвы.

По его словам, Московская и Петербургская агломерации составляют где-то около 40 миллионов человек, что составляет около 30% населения страны.

«И такая связь между ними, конечно, даст синергию развития наших регионов, не только столичных, но и всех, которые находятся рядом с ними», — подчеркнул Собянин.

Запуск первой в России ВСМ Москва — Санкт-Петербург ожидается 1 апреля 2028 года. Стоимость проекта оценивается в 1,75 трлн рублей.

Ранее в Сбере назвали сумму финансирования проекта ВСМ «Москва — Санкт-Петербург».