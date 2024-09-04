Строительство ВСМ Москва-Петербург планируется начать в сентябре

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом планируется начать в сентябре этого года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-24).

«Знаете, у нас там огромная дорожная карта, у нас создан проектный офис. Мы все время работаем. У нас сейчас главная задача это приступить к строительству, мы в сентябре, как и обещали, это сделаем. И наша задача построить первый участок Москва-Тверь, это 100 километров», — отметил Савельев.

Он добавил, что на этом участке будут проводиться испытания поездов для ВСМ.

Высокоскоростная магистраль представляет собой специализированную электрифицированную двухпутную железнодорожную линию, предназначенную для поездов, развивающих скорость от 200 до 400 километров в час. В России пока нет таких дорог, и пилотным проектом станет магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом. Полный запуск дороги запланирован на 2028 год, время в пути составит 2 часа 15 минут.

В целом, в России планируется создание сети ВСМ. Президент Владимир Путин одобрил строительство пяти таких маршрутов. В марте РЖД представили последовательность их реализации: после магистрали Москва - Санкт-Петербург планируется строительство ВСМ до Екатеринбурга, затем до Адлера, Минска и Рязани. Путин также предложил рассмотреть возможность включения Луганска и Донецка в систему ВСМ.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Ранее глава Минтранса Савельев рассказал, что ВСМ может появиться и на Дальнем Востоке.