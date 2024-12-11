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Крупный пожар произошел в многоквартирном доме в Кемерово

МЧС: в многоквартирном доме в Кемерово тушат пожар на площади 1,2 тысячи кв. м

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МЧС России

В многоквартирном жилом доме, расположенном в Кемеровском городском округе, произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

«В 01:42 (21:42 мск) поступило сообщение о пожаре в муниципальном многоквартирном жилом доме на улице Белозерная Кемеровского городского округа», — сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, горит крыша по всей площади здания на 1,2 тыс. кв. м. В тушении огня принимают участие 53 сотрудника МЧС и 17 единиц техники.

25 ноября в подмосковном городе Жуковском произошел крупный пожар в квартире многоэтажного жилого дома. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», во время пожара очевидцы слышали звук взрыва. В МЧС России сообщили, что возгорание случилось в доме №5 по улице Осипенко. Там горели две квартиры на 12-м и 13-м этажах здания. Сотрудники ведомства спасли шесть человек. Еще 33 жильца эвакуировались самостоятельно. Среди них были четыре ребенка.

Ранее пожар случился в первом московском небоскребе.

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