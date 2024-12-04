Дочь Жириновского станет кандидатом в Госдуму от ЛДПР

Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом от партии на выборах в Госдуму-2026. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Подробности рассказал заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов.

«Стартовала программа развития избранных в 2024 году депутатов, мы будем формировать списки кандидатов в регионах, и уверен, что среди кандидатов будет Анастасия Владимировна», — рассказал он.

1 октября сообщалось, что Анастасия возглавит в центральном аппарате партии структуру, которая займется сохранением наследия политика.

Анастасия Боцан-Харченко (в девичестве Петрова) — внебрачная дочь Владимира Жириновского, которая родилась в 1983 году. Долгое время политик не распространялся о появлении новой наследницы. Анастасия — непубличный человек, поэтому о ней практически ничего не известно. Она занимается наукой.

Ранее стало известно, кто может сыграть Жириновского в новом многосерийном фильме.