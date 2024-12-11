Огонь уничтожил 25 свиней в Курганской области

В селе Пьянково Курганской области произошел пожар на ферме, огонь уничтожил 25 свиней. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Возгорание тушили восемь сотрудников ведомства при помощи трех единиц техники. Площадь пожара составила 160 квадратных метров.

Предполагается, что возгорание случилось из-за аварийного режима работы электросети, добавили в МЧС.

16 ноября сообщалось, что в Кузбассе горел животноводческий комплекс, расположенный в селе Васьково Промышленновского района. Площадь пожара составила 160 квадратных метров. На месте работали восемь сотрудников МЧС. Никто не пострадал.

В сентябре сотрудники МЧС спасли более 700 бездомных животных при пожаре в приюте в Барнауле. Они вынесли на руках кошек и собак на свежий воздух. Площадь пожара в приюте составляла 150 квадратных метров. Огонь был потушен, однако семь кошек спасти не удалось.

А в феврале в Ростове-на-Дону сотрудники МЧС помогли животным, которые застряли в обрушившемся доме. Из пятиэтажного дома спасатели эвакуировали собаку, хомяка, ящерицу и 12 кошек. Для проведения операции по вызволению животных специалистам ведомства пришлось спилить деревья.

Ранее в Алтайском крае олененок вышел к людям, спасаясь от лесных пожаров.