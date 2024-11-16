В Кузбассе произошел пожар в животноводческом комплексе

В Кузбассе загорелся животноводческий комплекс, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло в селе Васьково Промышленновского района. Его площадь составила 160 кв. м. На место прибыли восемь пожарных и две единицы техники. При пожаре никто не пострадал, угрозы для животных нет.

15 ноября около 22:00 произошло возгорание в приюте подмосковного садового некоммерческого товарищества «Горицвет». Площадь возгорания составила 300 кв. м. В тушении огня участвовали 15 специалистов и три единицы техники. По данным властей, на момент пожара в доме, который принадлежит частному благотворительному фонду, находились 26 человек, из которых 18 — дети. В результате возгорания угарным газом отравились трое мальчиков, которым шесть месяцев, полтора и три года. Также экстренная медицинская помощь потребовалась женщинам 22 и 35 лет. Постояльцев учреждения перевезли в аналогичный центр в другом районе Подмосковья. Возгорание было локализовано в 22:40, а через час пожарные его ликвидировали. Однако вскоре SHOT написал, что пожар возобновился: на втором этаже заметили пламя. Причинами возгорания могли быть короткое замыкание электрообогревателя и неисправность проводки в спальне на втором этаже. Окончательно огонь удалось потушить к 5:00.

Ранее владельцы сгоревшего в Уфе собачьего приюта нашли на территории бутылку с розжигом.