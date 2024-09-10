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МЧС спасло 700 животных от пожара в Алтайском крае

МЧС спасло 700 бездомных животных при пожаре в приюте в Барнауле

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий спасло более 700 бездомных животных при пожаре в приюте в Барнауле. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Газодымозащитники МЧС России вынесли на руках кошек и собак на свежий воздух», — сообщили в МЧС.

Площадь пожара в приюте составляла 150 кв. м. Его причины пока устанавливаются. Огонь был потушен, однако семь кошек спасти не удалось.

Днем 10 сентября возле «Газпром арены» в Санкт-Петербурге начался сильный пожар.

Мощные клубы дыма видны издалека. Горит фитнес-центр на Южной дороге. По словам очевидцев, огонь может перекинуться на крышу соседнего здания — пожар продолжает усиливаться. Здание самого центра полностью сгорело — от него остался только каркас. О пострадавших и причинах пожара сведений пока нет.

Ранее Адель заявила, что хочет общаться с животными, а не с людьми.

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