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Сотрудники МЧС спасли животных, застрявших в обрушившемся доме в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону спасли животных, застрявших в обрушившемся доме

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МЧС России

В Ростове-на-Дону сотрудники МЧС спасли животных, которые застряли в обрушившемся доме. Об этом сообщает МЧС России.

Из пятиэтажного дома спасатели эвакуировали собаку, хомяка, ящерицу и 12 кошек. Для проведения операции по вызволению животных сотрудникам МЧС пришлось спилить деревья.

До этого женщина из Ростова-на-Дону, которая живет по соседству с обрушившимся домом, рассказала, что в здании остались животные, которые страдают без еды и воды. По ее словам, они около пяти дней безостановочно кричали.

Стена пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону обрушилась вечером 27 января. Было эвакуировано 95 человек, их доставили в 82-ю школу, где организован пункт временного размещения.

Ранее на заводе тяжелого машиностроения в Подмосковье рухнула крыша.

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