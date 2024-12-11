У зараженных неизвестным вирусом в Конго диагностировали малярию

Результаты тестов на малярию оказались положительными у 10 пациентов из Демократической Республики Конго (ДРК), зараженных неизвестным вирусом. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает The Guardian.

«Из 12 собранных образцов 10 дали положительный результат на малярию. Возможно, речь идет о более чем одном заболевании», — цитирует газета слова главы ВОЗ.

По его словам, эксперты соберут и протестируют дополнительные образцы, чтобы установить связь между малярией и неустановленным заболеванием.

9 декабря ВОЗ сообщила, что в ДРК с 24 октября более 400 человек заразились неустановленным вирусом, из которых свыше 30 не смогли выжить. Основные симптомы включают лихорадку, головную боль, насморк, кашель и боли в теле. В тяжелых случаях наблюдается значительное истощение. Наибольшее число заболевших составляют дети, преимущественно в возрасте до пяти лет.

По данным ВОЗ, острая пневмония, грипп, COVID-19, корь и малярия могут быть потенциальными причинами заболевания, а недоедание играет роль способствующего фактора.

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