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Россиянам рассказали, стоит ли ждать пандемии неизвестной болезни из Конго

Иммунолог Крючков: говорить о пандемии неизвестной болезни из Конго рано

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Heiner Heine/Global Look Press

Говорить о пандемии неизвестной болезни из Демократической Республики Конго пока рано, потому что информации о болезни не так много. Об этом «Москве 24» рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, прогнозировать, доберется ли заболевание до России, сложно. Он отметил, что сначала нужно выяснить, что является возбудителем болезни и каким путем она распространяется.

«Пока речь идет именно о распространении в Конго, нет сведений, что подобные случаи фиксируются за пределами республики. Возможно, инфекция привязана к местности. Делать прогнозы, куда она распространится, пока совершенно бессмысленно. Нужно понять ее причину», – сказал Крючков.

При этом эксперт посоветовал быть настороже и проводить стандартные противоэпидемические меры, в том числе проверять прибывающих из этого региона и Центральной Африки.

4 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что ведомство держит на контроле информацию о неизвестном вирусе, обнаруженном в Конго. Отмечалось, что симптомы заражения неизвестным вирусом схожи с гриппом: пациенты жалуются на высокую температуру и сильную головную боль.

Ранее сообщалось, что в Конго в два раза выросло число случаев неизвестного заболевания.

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