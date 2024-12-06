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Названы симптомы обнаруженного в Конго неизвестного вируса

Биолог Баранова: неизвестный вирус в Конго вызывает головную боль и кровоизлияния

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Симптомами неизвестного вируса, вспышка которого произошла в Демократической Республике Конго (ДРК), являются головная боль, покраснение глаз и симптомы, похожие на грипп. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

«У всех (зараженных. — «Газета.Ru») были симптомы, похожие на грипп, кровоизлияния в глазные яблоки и сильная головная боль», — сказала она.

По словам эксперта, пока неизвестно, стал ли причиной вспышки старый вирус или новая инфекция.

Накануне Роспотребнадзор прокомментировал информацию о неизвестном вирусе в Конго. В ведомстве отметили, что симптомы заболевания схожи с гриппом: пациенты жалуются на высокую температуру и сильную головную боль. Российские специалисты следят за развитием событий.

3 декабря стало известно, что более 140 человек пострадали от неизвестной болезни в провинции Кванго на юго-западе Демократической Республики Конго.

Власти Конго уже уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о появлении недуга.

Ранее россиянам рассказали, что делать при подозрении на заражение вирусом Коксаки.

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