Мужчина сбросил незнакомку с моста и попал в психиатрическую больницу

Во Франции мужчина столкнул незнакомку с моста в воду и попал в больницу, сообщает Le Dauphiné Libéré.

Инцидент произошел 6 декабря в Гренобле. По данным газеты, молодая женщина шла по тротуару, когда столкнулась с 32-летним мужчиной. Тот накричал на нее, затем схватил и перебросил через парапет моста Цитадель над рекой Изер. 24-летняя жертва упала в воду с пятиметровой высоты, но успела схватиться за проплывающие ветки и остаться на плаву. Свидетель произошедшего поднял тревогу, вскоре спасатели достали потерпевшую из воды, в состоянии легкого переохлаждения она была доставлена в местную больницу.

Подозреваемого задержали неподалеку от места происшествия и принудительно поместили в психиатрическую больницу. Как сообщается, во время ареста он делал бессвязные заявления. В прокуратуре Гренобля уточнили, что от меры пресечения его освободили в связи с психиатрическими проблемами. Ведется следствие.

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