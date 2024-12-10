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Суд вынес приговор мужчине за перевозку взрывчатых веществ в иконах

Суд приговорил обвиняемого в провозе взрывчатки в иконах к 5,5 года колонии

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Shutterstock

Пыталовский районный суд Псковской области приговорил обвиняемого по делу о провозе взрывчатки в иконах мужчину к 5,5 года колонии. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов региона.

Суд установил, что подсудимый 1993 года рождения, находясь в одном из городов Румынии и действуя умышленно из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор. По договоренности, он должен был за денежное вознаграждение перевезти из Румынии в Россию 31 коробку с церковными вещами, в том числе с иконами, в которых были спрятаны взрывчатка и взрывные устройства. Сотрудники ФСБ нашли их, когда проверяли машину.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 10 000 рублей.

Как уточняет судебная пресс-служба, при назначении наказания учтены «признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном», а также его состояние здоровья и другие обстоятельства.

В апреле стало известно, что сотрудники ФСБ нашли в автомобиле, который пытался пересечь участок латвийско-российской границы, православные иконы и церковную утварь со взрывчаткой иностранного производства. Сотрудник МВД Дмитрий Белоцерковский заявил, что количества изъятого гексогена хватило бы, чтобы подорвать пятиэтажный жилой дом. Предполагалось, что контрабанду хотели доставить в Москву с Украины через европейские страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянина отправили в колонию за подрыв племянника на гранате.

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