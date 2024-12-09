Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянина отправили в колонию за подрыв племянника на гранате

Во Владивостоке мужчину отправили в колонию за подрыв племянника на гранате

close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Во Владивостоке 37-летнего мужчину отправили в колонию за хранение гранаты, на которой подорвался его 16-летний племянник. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По информации ведомства, суд установил, что мужчина хранил у себя осколочную гранату, которую его племянник нашел в вещах и забрал в марте 2024 года. После этого подросток, находясь на 12 этаже дома, подорвался на боеприпасе из-за неосторожного обращения с ним. В результате здоровью несовершеннолетнего был причинен тяжкий вред, на данный момент он все еще проходит лечение и реабилитацию.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных уголовными статьями о незаконном приобретении и хранении взрывчатки и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Фигуранту назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и восемь месяцев в колонии общего режима со штрафом в 50 тысяч рублей.

Ранее российские подростки чуть не подорвали девушку петардой, которую бросили в подъезде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами