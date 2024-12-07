Мужчину отправили за решетку на 12 лет за то, что он вызвал у партнерши выкидыш

В Великобритании вынесли приговор мужчине, который подмешал лекарство для аборта в сок беременной женщине. Об этом пишет Mirror.

Как следует из материалов уголовного дела, в ночь на 3 августа 2022 года 40-летний Стюарт Уорби добавил мифепристон в апельсиновый сок своей жертвы. После того, как она выпила напиток, у нее случился выкидыш на 15-й неделе беременности.

Уорби знал, что его партнерша долго лечилась от бесплодия и всегда мечтала стать матерью, однако сам он не хотел ребенка и придумал план. Мужчина отправил свою знакомую в гинекологический центр в Лондоне, заплатив за прием врача £470, и попросил ее взять рецепт на два препарата для аборта вместе с обезболивающими.

«Эта боль никогда не покинет меня, зная, что этот ребенок мог стать моим единственным шансом стать матерью в этой жизни», — призналась потерпевшая на суде.

В итоге Уорби был признан виновным и отправился в тюрьму на 12 лет. Судья также издал приказ, запрещающий мужчине когда-либо связываться с жертвой, и обязал его выплатить ей £10 тыс.

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