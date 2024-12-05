В Ленобласти охранники отняли паспорт у бойца СВО и требовали деньги

В Ленинградской области уроженцы Чечни отняли паспорт у выпившего участника специальной военной операции и пытались шантажировать его. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Канал опубликовал видео, на котором запечатлены двое мужчин, у одного из них разбит нос. Оказалось, что это те самые охранники, которые и отняли у бойца СВО паспорт. Один из них — с разбитым носом — сказал, что они приехали из Чечни. Мужской голос за кадром поинтересовался у мужчин, «как здоровье».

По утверждению канала, за возврат паспорта охранники якобы вымогали у бойца деньги.

До этого в Омской области правоохранители задержали группу мужчин по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере. По предварительной информации, четверо жителей Марьяновского округа вымогали 1,4 млн рублей у 18-летнего молодого человека, отец которого был участником специальной военной операции на Украине. Юноша должен был получить выплату за отца, на которую нацелились члены преступной группы.

Подозреваемых задержали сотрудники областного УФСБ России, их арестовали на два месяца.

Ранее стало известно, что в Красноярске раненый боец СВО был вынужден спускаться по лестнице на ягодицах.