В Нижегородской области произошла авария с автобусами

На трассе у поселка Нагулино в Нижегородской области столкнулись два маршрутных такси. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Нижегородской области.

Согласно сообщению ведомства, в результате аварии оба водителя оказались зажаты в своих транспортных средствах. Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС России и аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода деблокировали их и передали медикам.

Информация о пострадавших уточняется.

9 декабря под Новосибирском рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, в результате чего съехал в кювет и завалился набок. По данным Telegram-канала «Инцидент Новосибирск», инцидент случился на Ордынском шоссе между Ярково и Верх-Тула. В МВД сообщили, что за помощью к медикам обратились девять человек.

3 декабря на Ленинградском проспекте в Москве произошла авария с участием городского автобуса и 16 машин. Одну из них развернуло, одну подкинуло, несколько сильно смяло. По словам владелицы одного из пострадавших авто, водитель автобуса утверждал, что ничего не делал. Однако люди кричали, что он перепутал педали после перестроения. Девушка отметила, что автобус при этом ехал не по выделенной полосе, а на разворот.

Ранее на юго-западе Москвы загорелся автобус.