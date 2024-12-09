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Под Новосибирском рейсовый автобус перевернулся после столкновения с грузовиком

МВД: девять человек пострадали в ДТП с автобусом под Новосибирском

Под Новосибирском рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, в результате чего съехал в кювет и завалился набок. Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

По словам очевидца, инцидент случился на Ордынском шоссе между Ярково и Верх-Тула. В МВД сообщили, что за помощью к медикам обратились девять человек.

Этим же утром подобный инцидент с туристическим автобусом случился в Японии в префектуре Окаяма. По данным Kyodo, ДТП произошло в понедельник утром на трассе в городе Манива. По предварительным данным, в автобусе находились около 40 человек. После инцидента не менее 10 человек попали в больницу, их травмы оценили как легкие.

За несколько дней до этого снова в Новосибирской области другой автобус с 26 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся. Автобус «КАВЗ» следовал по автомобильной дороге К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар, направлялся из поселка Садовый в поселок Верх-Тула. Тогда пострадало не менее 11 человек.

Ранее массовое ДТП с четырьмя грузовиками заблокировало движение на МКАД.

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