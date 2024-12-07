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На юго-западе Москвы загорелся автобус

МЧС врачи не смогли спасти пострадавшего в момент возгорания автобуса в Москве

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Павел Лисицын/РИА Новости

Два человека получили ранения в результате возгорания автобуса на юго-западе Москвы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

По данным спасателей, одного из пострадавших врачи спасти не смогли. В МЧС добавили, что пожар удалось оперативно ликвидировать.

Автобус загорелся на Голубинской улице.

3 декабря на Ленинградском проспекте в Москве произошла авария с участием городского автобуса и 16 машин. Одну из них развернуло, одну подкинуло, несколько сильно смяло, рассказала Кристина, водитель одного из пострадавших автомобилей. По ее словам, водитель автобуса утверждал, что ничего не делал. Но люди кричали, что он перепутал педали после перестроения. Девушка отметила, что автобус при этом ехал не по выделенной полосе, а на разворот.

Как писал Telegram-канал Baza, столкнулись 15 автомобилей. По данным Дептранса, движение в сторону центра по дублеру было затруднено.

Ранее BMW X5 загорелся на ходу на западе Москвы.

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