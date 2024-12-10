Маркетплейсы прекратят продажу популярных у детей ингаляторов

Wildberries в течение суток уберет с онлайн-витрины аромаингаляторы, популярные у детей. Об этом рассказали в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

«По результатам проверки принято решение о блокировке аромаингаляторов на платформе, в течение суток товары будут убраны с витрины», — рассказали в пресс-службе.

Об аналогичном решении также сообщили в пресс-службе компании Ozon.

«Ozon ставит в приоритет безопасность и здоровье покупателей, мы внимательно следим за ассортиментом и оперативно реагируем на жалобы пользователей», — рассказали в пресс-службе.

До этого сообщалось, что Wildberries проводит дополнительную проверку ароматических ингаляторов, и по итогам этой проверки в компании допускают возможность их исключения из ассортимента.

Как пишет агентство Regnum, российские школьники стали массово пользоваться аромаингаляторами в качестве альтернативы электронным сигаретам.

Ранее нарколог предупредил россиян об угрозе привыкания к аромаингаляторам.