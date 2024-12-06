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Wildberries допустил снятие с витрины популярных у детей ингаляторов

Wildberries может убрать со своей витрины аромаингаляторы, популярные у детей

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Alexsey t17/Shutterstock

Wildberries проводит дополнительную проверку ароматических ингаляторов, и по итогам этой проверки в компании допускают возможность их исключения из ассортимента. Об этом сообщили в пресс-службе компании, как передает РБК.

В описаниях, представленных в объявлениях о продаже ингаляторов, утверждается, что они обладают «освежающим и бодрящим эффектом, помогают снять усталость, облегчают дыхание и могут быть полезны при укачивании, заложенности носа, сонливости и тошноте», а также содержат эфирные масла.

Тем не менее данный продукт не классифицируется как лекарственное средство, и на странице товара отсутствует сертификат соответствия или любой другой документ, подтверждающий его состав и безопасность, как отметил депутат.

До этого в компании отметили, что доля товаров производителей из России и стран СНГ, в которых присутствует Wildberries, составила 56% от всех продаж на маркетплейсе за первые три квартала 2024 года.

Ранее Wildberries собралось упростить возврат товаров для клиентов.

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