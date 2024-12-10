«Поволжскому маньяку» Тагирову оставили в силе наказание

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе наказание жителю Казани Радику Тагирову, который убил 31 пенсионерку. Об этом сообщает ТАСС.

«Приговор <…> в отношении Тагирова Радика Тагировича оставить без изменений. Апелляционные жалобы — без удовлетворения», — отметил по итогам заседания судья.

Тагиров в суде рассказал, что, по его мнению, расследование провели необъективно и не в том объеме, в котором могло быть. В свою очередь, гособвинитель счел, что оснований для удовлетворения жалоб нет. Приговор, по его мнению, законный и обоснованный.

Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному сроку 41-летнего Радика Тагирова по делу об убийстве 31 пожилой женщины. На процессе «поволжский маньяк» сидел, надев капюшон и отвернувшись от журналистов, после оглашения приговора он сказал лишь одно слово — «услышал». Вину Тагиров не признал, его адвокат заявил о намерении подать апелляцию. Подробности в материале «Газеты.Ru».

Ранее «поволжский маньяк» Тагиров собирался выступить с последним словом в Верховном суде.