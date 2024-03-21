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Душитель пенсионерок Тагиров получил пожизненный срок. Адвокат заявил, что у него было алиби

Суд приговорил Радика Тагирова к пожизненному сроку за убийство 31 пожилой женщины

Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному сроку 41-летнего Радика Тагирова по делу об убийстве 31 пожилой женщины. На процессе «поволжский маньяк» сидел, надев капюшон и отвернувшись от журналистов, после оглашения приговора он сказал лишь одно слово — «услышал». Вину Тагиров не признал, его адвокат намерен подать апелляцию.

Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Казани Радика Тагирова по делу об убийстве 31 пожилой женщины. Об этом сообщается на странице суда в соцсети «Вконтакте».

«Назначить Тагирову наказание по совокупности преступлений в виде пожизненного лишения свободы. Первые десять лет в тюрьме, остальной срок в колонии особого режима», — зачитал приговор судья Ильфир Салихов (цитата по «Коммерсантъ-Волга-Урал»).

Также Тагиров должен возместить потерпевшим моральный вред и материальный ущерб на сумму более 1,7 млн рублей.

Корреспондент 116.RU сообщает, что на процессе Тагиров сидел, надев капюшон и отвернувшись от журналистов. После оглашения приговора он сказал лишь одно слово — «услышал».

Будет апелляция

Свою вину «поволжский маньяк» не признал, его адвокат намерен подать апелляцию.

«Да, будем [обжаловать]. У нас 15 дней, в течение 15 дней напишем апелляционную жалобу», — сказал адвокат Марат Аширов (цитата по ТАСС).

По мнению Аширова, на его подзащитного оказали психологическое давление, из-за которого он соглашался со всем, что ему говорили во время следственных действий.

Как считает Аширов, суд не учел алиби Тагирова.

«Он рассказывал, в Москве где был, кем работал, чем занимался. Другого у него не было, чтобы доказать, что в этот момент он не был в Казани в день совершения убийства. Или в Москве, или в Челябинске, или в любом другом городе. Просто не мог. Просто рассказывал, где жил, где работал. Суд это не учел», — также сообщил корреспонденту 116.RU Аширов.

В розыске почти десять лет

По версии следствия, с которой согласился суд, 41-летний Тагиров совершил целую серию преступлений в отношении пожилых женщин в 15 городах России: Москве, Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Иваново, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Чебоксарах и Кирове. Преступления были совершены с марта 2011 по октябрь 2012 года.

Доказано 31-го убийство, три покушения на убийство и 33 разбойных нападения — все на пожилых женщин.

«Тагиров действовал однообразно: находил одиноких пожилых женщин и проникал в их квартиры, представляясь работником коммунальной службы. Там он наносил удары и душил потерпевших, после чего похищал из квартир деньги«, — сообщает Следственный комитет РФ.

Своих жертв Тагиров душил руками или бытовыми предметами: фартуком, бельевой веревкой, веником, проводом от утюга, подушкой.

«Почему вы выбрали именно такой способ убийства?» — спросила Тагирова следователь на одном из допросов.

«Тихий, быстрый. Не знаю… Безболезненный для них, мне казалось», — ответил убийца.

Мотивом для убийств он назвал то, что «кушать хотел, на улице жил», точное количество своих жертв Тагиров назвать не мог.

После убийств Тагиров забирал ценности, а дверь запирал на ключ. На месте преступления убийца рассыпал чистящие средства, чтобы сбить со следа служебных собак.

Однажды его чуть не поймали, но душитель спрыгнул с третьего этажа и скрылся. Одна из жертв Тагирова выжила, очнувшись после попытки удушения, она обратилась в полицию. Кроме того, он попадал в объектив камеры видеонаблюдения.

В СК также сообщили, что на причастность к совершению преступлений были проверены более десяти тысяч человек, проведено более 5 тыс. экспертных исследований. Преступник был изобличен и задержан лишь в 2020 году. Это удалось сделать благодаря совпавшим образцам биоматериала, найденных на местах преступлений.

Нюхал клей, пил-курил

«Комсомольская правда – Казань» пишет, что Радик родился в полной семье, в школе занимался дзюдо и тхэквондо.

«Лучше всего у него получался именно удушающий прием», — сообщает газета.

В седьмом классе, по данным KP.ru, будущий душитель начал нюхать клей, доучился он лишь до девятого класса, затем стал употреблять алкоголь и наркотики.

«В 16 лет он поменял паспорт и фамилию. Взял мамину девичью, стал Тагировым. По словам Тагирова, он выпивал и дебоширил в семье. Когда Тагирова молодым забрали в армию, ему полгода не давали в руки оружие. По результатам медкомиссии, у него были психологические проблемы. У Радика Тагирова наблюдался невроз, он не мог спокойно сидеть на одном месте. Возможно, причина была в употреблении запрещенных веществ», — пишет издание.

В 2005 году Тагиров был осужден за незаконный оборот оружия. После отсидки он завел семью, которая вскоре распалась.

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