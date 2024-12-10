В США пассажир устроил концерт с саксофоном на борту самолета после задержки рейса, пишет Good News Network.

Как пишут СМИ, пассажиры самолета авиакомпании Delta Airlines, ожидавшие вылета более часа и столкнувшиеся с новыми задержками, начали испытывать недовольство. В условиях духоты и тесноты бортпроводники пытались успокоить людей, но напряжение было ощутимым, рассказывают очевидцы. Однако все кардинально изменилось, когда один из пассажиров, Уэйн Хоуи, стал играть на саксофоне, развлекая своих соседей.

Музыкант, ветеран армии США, играл на саксофоне и ранее, помогая поднимать боевой дух солдат во время войны во Вьетнаме. Он даже исполнил для детей популярную песню «Baby Shark», вызвав смех и остальных пассажиров.

Хоуи рассказал, что считает своим призванием развлекать людей.

«Всегда берите с собой саксофон», — прокомментировал он.

Ранее в Мексике пассажир напал на бортпроводницу и пытался угнать самолет в США.