Путин поддержал идею расширения применения суда присяжных

Президент РФ Владимир Путин заявил, что является сторонником расширения применения суда присяжных. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Обязательно будем двигаться в этом направлении, но это наше движение должно соответствовать ситуации, реальной ситуации, которая у нас складывается…», — сказал он.

Суд присяжных должен соответствовать готовности общества к более широкому применению этого института, добавил Путин.

Путин также заявил, что профильным ведомствам в РФ необходимо обратить внимание на условия содержания граждан в местах лишения свободы.

В этом году ФСИН начала проверку условий содержания преступников в самой строгой колонии России для пожизненно осужденных — «Черном дельфине». Заключенные там жаловались на жестокие избиения и пытки.

Ранее Путин заявил, что в последние годы число заключенных в России снижается.