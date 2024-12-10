Четверо крымчан оказались в перечне экстремистов РФ

Четверо жителей Крыма, осужденные за подготовку теракта на полуострове, оказались в перечне экстремистов и террористов РФ. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Речь идет об Андрее Кулиевиче 2000 года рождения, Николае Лагутине 2001 года рождения, Валентине Хорошаеве 2002 года рождения и Решетниченко Данииле 2002 года рождения.

В июне 2023 года Южный окружной военный суд приговорил четырех фигурантов дела о подготовке теракта в Крыму в 2020 году к срокам от двух до семи с половиной лет колонии.

Суд установил, что Кулиевич, Лагутин, Решетниченко и Хорошаев в 2020 году искали в Крыму потенциальные объекты для «производства взрыва в месте массового скопления людей». Они осматривали и фотографировали различные локации, а также создали три взрывных устройства. Кроме того, в ходе судебного разбирательства было установлено, что у троих обвиняемых находилось самодельное огнестрельное оружие и три патрона для пистолета.

Известно, что в мае 2023 года все четверо обвиняемых распространяли в Крыму листовки, в которых содержался призыв к свержению российской власти.

В начале декабря в перечень экстремистов РФ был внесен литовский активист Валдас Барткевичюс, осквернивший мемориал в Курской области.

Ранее СК завершил следствие в отношении наемника из США, обвиняемого в теракте.