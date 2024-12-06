В Госдуме одобрили законопроект об отмене запрета «Талибана»

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддерживает концепцию законопроекта, который предполагает возможность исключения «Талибана» (организация запрещена в России) из списка запрещенных в России организаций. Эта информация содержится в материалах, размещенных в базе законодательной деятельности Думы.

Комитет рекомендует принять законопроект в первом чтении и предлагает Совету Госдумы включить его в порядок работы Думы на 10 декабря 2024 года для дальнейшего рассмотрения.

В Госдуму внесен законопроект о приостановке запрета на деятельность террористических организаций. Предполагается, что их будут исключать из реестра по решению суда на основании заявления генпрокурора или его заместителя. Одним из кандидатов на снятие «запрещенного» статуса может стать «Талибан». В Кремле заявили, что решение еще не принято, а в Госдуме пояснили «Газете.Ru», что в случае исключения талибов из списка террористов россиянам не будет грозить никаких правовых последствий за вступление в движение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее немецкий турист рассказал о положительном опыте общения с талибами.