На уральского правозащитника, сообщившего СМИ о пытках в колонии, завели уголовное дело

Блогер и правозащитник из Екатеринбурга рассказал СМИ об избиении заключенных сотрудниками ФСИН и сам стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщил Telegram-канал «УРАЛLIVE».

Силовики пришли в квартиру Алексея Соколова, являющегося администратором Telegram-канала «Правозащитники Урала», 5 июля. Они уложили мужчину, самостоятельно открывшего им дверь, лицом в пол. Незадолго до этого правозащитник общался с тремя заключенными в ШИЗО/ПКТ ИК-10 в Екатеринбурге. Все они рассказали, что 20 июня к ним применили физическое насилие сотрудники спецназа, которые проводили обысковые мероприятия. Они били осужденных по ногам, роняли их на пол, пристегивали наручниками. А сотрудники ГУФСИН заставляли пострадавших раздеваться догола, а отказавшимся исполнять этот приказ брили головы и бороды.

По информации источника, сам Соколов стал фигурантом дела о распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации. У его единомышленников, которых подозревают в распространении экстремистской идеологии, также проходят обыски. Известно, что за последние 12 месяцев правозащитник уже привлекался к административной ответственности за экстремистскую деятельность. По новому уголовному делу Соколову грозит до четырех лет лишения свободы.

«Вечерние ведомости» написали, что формальным поводом к возбуждению уголовного дела стала демонстрация логотипа соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в Telegram-канале «Правозащитники Урала». При этом дело было заведено 2 июля, то есть на следующий день после выхода материала об избиении заключенного сотрудниками ФСИН на сайте Ura.ru, источником новости оказался Соколов.

6 июля задержанный правозащитник передал соратникам письмо, в котором сообщил об избиении и «заказном» характере его уголовного дела. Также сегодня журналистов не пустили на заседание суда, на котором Соколову должны были избрать меру пресечения.

Ранее сотрудников иркутской колонии, осужденных за пытки, освободили по УДО спустя год заключения.