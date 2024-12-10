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Россия возобновит железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР

В РЖД заявили о возобновлении пассажирском ж/д сообщении с Китаем и с КНДР

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Shutterstock/fornStudio

Россия возобновит пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР. Об этом сообщили в Telegram-канале РЖД.

Попасть в Китай на поезде можно будет с 15 декабря, в Северную Корею — с 16 декабря.

Поезд №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково (Приморский край) будет курсировать с 15 декабря ежедневно. Из Суйфэньхэ он будет выезжать в 10:00, а из Гродеково в 17:43.

Поезд № 645/646 сообщением Туманган – Хасан (Приморский край) с 16 декабря будет отправляться 3 раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам:

Из Тумангана он будет выезжать в 12:00, а со станции Хасан — в 15:30.

Выяснилось также, что авиасообщение между Россией и Сирией может возобновиться 18 декабря. Подробности раскрыл представитель авиакомпании «Сирийские авиалинии». Известно, что воздушная гавань сирийской столицы не работает до 18 декабря, однако с этой даты она может начать принимать рейсы из РФ.

Ранее сообщалось, что для детей планируют ввести круглогодичную скидку на поезда.

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