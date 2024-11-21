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Для детей планируют ввести круглогодичную скидку на проезд по железной дороге

Минтранс: для детей обсуждается введение круглогодичной скидки на проезд по ж/д

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Shutterstock/JetKat

Возможность введения круглогодичной пятидесятипроцентной скидки для проезда детей от 10 до 17 лет в поездах дальнего следования обсуждается в министерстве транспорта России. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня есть общее, как нам кажется, понимание того, что нужно переходить на круглогодичную скидку для перевозки детей — в 50 процентов», — рассказал замминистра транспорта РФ Алексей Шило.

По его словам, в министерстве полагают несправедливым действие скидки только в период с сентября по май, так как во время каникул детям нужно больше времени проводить с семьей, путешествовать и изучать страну.

8 ноября стало известно, что с 1 декабря вырастут цены на проезд в плацкарте и общих вагонах поездов дальнего следования. Кроме того, будут повышены тарифы на железнодорожные перевозки грузов. Их стоимость вырастет на 13,8%. Ожидается, что эти меры «сформируют стабильные источники финансирования инвестиций для развития железнодорожной инфраструктуры».

Ранее в РЖД рассказали о нехватке машинистов.

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