Новые власти Сирии распустят спецслужбы и отменят законы о терроризме

Захватившие власть в Сирии оппозиционные группировки решили распустить спецслужбы и отменят законы о терроризме. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в политическом управлении сирийской оппозиции.

«Источники ... сообщили, что правительство Мухаммеда аль-Башира позаботится о переходном этапе, который продлится 3 месяца, подчеркнув, что службы безопасности будут распущены, а законы о терроризме будут отменены», — говорится в сообщении.

Кроме того, новые власти изучат состояние армии и изменят условия в ней. Контроль над безопасностью, предоставление услуг и плавный переходный период являются приоритетами временного правительства, отмечает Al Jazeera.

Консультации по формированию кабмина продолжаются, добавил телеканал.

Новое временное правительство будет сформировано председателем «Правительства спасения Сирии» Мухаммедом аль-Баширом, который в январе 2024 года был назначен оппозицией премьер-министром на занимаемых на тот момент территориях.

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