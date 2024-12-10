Приговоренный по делу об оправдании терроризма математик признан склонным к поджогу

Математик Азат Мифтахов, отбывающий наказание в тюрьме Димитровграда, получил статус, указывающий на его склонность к поджогу. Об этом сообщается в Telegram-канале его группы поддержки.

Этот статус был присвоен после того, как Мифтахов намеренно поджег несколько газет в своей камере с целью перевода в одиночную камеру, чтобы избежать общения с психически больным сокамерником.

Новое звание ограничило выбор Мифтахова в сфере работы в колонии. Тем не менее, сам заключенный характеризует новую тюрьму как «неплохое место» по сравнению с другими учреждениями, где он отбывал наказание.

В марте экс-аспиранта МГУ Азата Мифтахова приговорили к четырем годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Следствие считает, что Мифтахов одобрительно высказался о деятельности Михаила Жлобицкого, который в 2018 году устроил взрыв в здании архангельского УФСБ. Сам математик свою вину отрицает. Его адвокат назвала возбуждение уголовного дела незаконным и заявила, что Мифтахов намерен обжаловать приговор. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее верховный суд РФ отказался рассмотреть жалобу судимого за наркотики экс-дипломата из США.