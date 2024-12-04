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Потолок рухнул на четырехмесячного младенца в Коркино

В Коркино на четырехмесячного младенца рухнул потолок

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Телеграм-канал «Агентство чрезвычайных новостей»

В Коркино потолок в доме рухнул на четырехмесячного младенца, он попал в больницу. Об этом со ссылкой на городскую администрацию сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в доме №66 на улице Ермака. Потолочная штукатурка в одном из помещений рухнула на младенца. Отец ребенка сообщил о произошедшем диспетчерам ЕДДС, площадь обрушения составила 0,2 кв. м.

Сообщается, что ребенка, на которого упал потолок, отправили в больницу на дополнительное обследование. В администрации указали, что исполняющий обязанности главы города поручил направить на место происшествия комиссию для оценки ситуации.

Следователи регионального СКР организовали доследственную проверку по факту случившегося. Жизни и здоровью младенца ничего не угрожает, отметили в ведомстве.

Ранее в Самарской области три ученицы получили травмы от обрушения потолка.

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