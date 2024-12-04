На турбазе в Ленобласти рабочего придавило рухнувшим потолком

В Приозерском районе Ленинградской области рабочий получил травмы во время демонтажа здания туристической базы, спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 3 декабря в поселке Горы Приозерского района. Группа рабочих занималась демонтажом старого здания столовой на турбазе. При разборе перекрытия потолка часть конструкции обрушилась на 58-летнего мужчину, второй рабочий успел выбежать.

Пострадавший получил тяжелые травмы, спасти его не удалось. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, со строительного объекта изъята документация, обстоятельства травмирования мужчины устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ленинградской областной больнице рабочего придавило лифтом. Инцидент произошел в больнице по проспекту Луначарского, 64-летний мужчина производил ремонтные работы лифта на верхних этажах. В какой-то момент его придавило кабиной, медики больницы пытались оказать пострадавшему первую помощь, но спасти его не удалось. Тяжелая конструкция сдавила лифтеру легкие. Причиной несчастного случая стало срабатывание резервных аккумуляторов лифта, из-за которых кабина пришла в движение.

Ранее рабочего завалило грунтом на железной дороге в Подмосковье.