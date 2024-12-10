Московскую восьмиклассницу заподозрили в торговле мефедроном в школе

В Москве 14-летнюю девушку заподозрили в торговле мефедроном в стенах школы. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

По предварительной информации Telegram-канала, восьмиклассницу обвинили в том, что она принесла в школу пакетик с порошком, который передала другой ученице. О случившемся узнали сотрудники образовательного учреждения, которые обратились в правоохранительные органы.

Стражи порядка изъяли пакетик с порошком и отправили его на экспертизу. Выяснилось, что внутри находился почти грамм мефедрона. Сотрудники ПНД занимаются выяснением обстоятельств того, как наркотики оказались у несовершеннолетней.

При этом отец школьницы считает, что директор школы оговорил его дочь. Мужчина также обратился за помощью к полицейским.

До этого в Екатеринбурге у 14-летней школьницы в сумке нашли более десяти свертков с мефедроном. Девушку поймали, когда она раскладывала закладки.

Ранее в Москве школьница попробовала наркотики и впала в кому.