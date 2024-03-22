Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве школьница попробовала наркотики и впала в кому

Baza: в Москве девушка впала в кому, попробовав предложенные подругой наркотики

close
100%
Shutterstock

Московская девятиклассница отравилась наркотиками и впала в кому. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По версии правоохранителей, в день инцидента 15-летняя девушка отдыхала с подругой и знакомая дала ей попробовать наркотик. Затем школьница отправилась домой на такси, которое поймала на дороге.

Дома девятиклассница рассказала матери, что, наиболее вероятно, чувствует себя плохо из-за воды, которую ей дал таксист. Девушка выпила таблетки от аллергии и заснула.

На следующий день ей снова стало плохо, и школьницу отпустили с уроков домой. Когда к семье пришел врач, подросток не просыпался и не реагировал на звуки.

На место приехали медики и госпитализировали девятиклассницу в состоянии комы. Врачи диагностировали отравление мефедроном или метадоном. На данный момент она находится в реанимации.

Ранее житель Красноярска сбывал героин и другие наркотики, пряча их в детском кресле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами