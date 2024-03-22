В Москве школьница попробовала наркотики и впала в кому

Московская девятиклассница отравилась наркотиками и впала в кому. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По версии правоохранителей, в день инцидента 15-летняя девушка отдыхала с подругой и знакомая дала ей попробовать наркотик. Затем школьница отправилась домой на такси, которое поймала на дороге.
Дома девятиклассница рассказала матери, что, наиболее вероятно, чувствует себя плохо из-за воды, которую ей дал таксист. Девушка выпила таблетки от аллергии и заснула.
На следующий день ей снова стало плохо, и школьницу отпустили с уроков домой. Когда к семье пришел врач, подросток не просыпался и не реагировал на звуки.
На место приехали медики и госпитализировали девятиклассницу в состоянии комы. Врачи диагностировали отравление мефедроном или метадоном. На данный момент она находится в реанимации.
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