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Более десяти свертков с мефедроном нашли в сумочке школьницы из Екатеринбурга

Mash: в Екатеринбурге в сумочке у школьницы нашли свертки с мефедроном

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Global Look Press

В Екатеринбурге у 14-летней школьницы в сумке нашли более десяти свертков с мефедроном. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации Telegram-канала, сотрудники правоохранительных органов поймали местную восьмиклассницу, когда та раскладывала закладки в районе гаражей на улице Начдива Онуфриева. В сумочке школьницы нашли более десяти свертков с мефедроном.

Сообщается, что с сентября несовершеннолетняя успела заработать на незаконной деятельности 80 тысяч рублей. Школьница воспитывается в благополучной семье и ни в чем не нуждается.

До этого россиянин с водными фильтрами, начиненными мефедроном, попался полиции в аэропорту на Сахалине. Выяснилось, что злоумышленник забрал наркотик из схрона в Петербурге и планировал распространить через тайники-закладки в регионе.

Ранее в Удмуртии мужчина купил дом и устроил в нем нарколабораторию для производства мефедрона.

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