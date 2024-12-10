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Суд взыскал с «Мотор Сич» 21 млн рублей в пользу московского «Борисфена»

Московский «Борисфен» отсудил у украинского «Мотор Сич» 21 млн рублей

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Московский арбитражный суд удовлетворил иск российского предприятия по ремонту авиадвигателей «Борисфен» на сумму свыше 21 млн рублей к украинскому АО «Мотор Сич». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

«Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с акционерного общества «Мотор Сич» в пользу акционерного общества «Борисфен» денежные средства в размере 21 041 100 руб. 00 коп.», — говорится в судебном решении.

Отмечается, что изначально истец просил взыскать с ответчика порядка 42 млн рублей.

Журналисты предполагают, что основанием для иска был спор о нарушении «Мотор Сич» прав на серию товарных знаков «Ми»/Mi, «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля», MIL Moscow Helicopter Plant, под которыми в РФ выпускают вертолеты.

До этого министерство юстиции Украины сообщило о намерении конфисковать в пользу государства имущество бывшего главы «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, которого обвиняют в госизмене.

В ноябре 2022 года предприятие было полностью национализировано по решению военных органов и стало собственностью министерства обороны Украины. Позже Винницкий авиационный завод был передан в управление «Мотор Сич».

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