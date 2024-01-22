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На Украине собираются конфисковать имущество экс-главы «Мотор Сич»

На Украине собираются конфисковать имущество экс-главы «Мотор Сич» Богуслаева

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Министерство юстиции Украины сообщило о намерении конфисковать в пользу государства имущество бывшего главы «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, который подозревается в государственной измене. Об этом сказано в соцсетях ведомства.

«Министерство... подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении санкции, предусмотренной п. 11 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях», — отметили в министерстве.

Также меры планируется применить к его бизнес-партнеру Петру Кононенко.

Минюст рассчитывает национализировать более 30 единиц недвижимости, а также корпоративные права более чем на 10 юридических лиц.

В октябре прошлого года сообщалось, что дело против бывшего главы компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева передали в суд, были арестованы активы на $328,7 млн.

«Мотор Сич» по решению военных органов была полностью национализирована в ноябре 2022 года. Помимо этого, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против экс-президента компании Вячеслава Богуслаева, а также 239 граждан России и других государств.

Ранее Винницкий авиационный завод передали в управление «Мотор Сич», принадлежащей МО Украины.

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