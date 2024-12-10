Врач объяснил, почему алкоголь может вызвать агрессию

Люди в состоянии алкогольного опьянения могут проявлять чрезмерную агрессию из-за того, что спиртное оказывает влияние на работу мозга. Об этом в интервью RuNews24.ru рассказал врач-нарколог Константин Филатов, комментируя исследование ученых из Огайо.

По его словам, из-за алкоголя может снижаться активность префронтальной коры головного мозга, отвечающей за контроль над эмоциями и поведением, что делает человека более импульсивным и склонным к агрессии. Помимо этого, алкоголь может усугубить стресс, тревогу и другие негативные эмоции, которые провоцируют агрессивное поведение, добавил врач.

«Исследования показывают, что мужчины и женщины по-разному реагируют на алкоголь. У мужчин уровень агрессии после употребления спиртных напитков повышается сильнее, чем у женщин. Это может быть связано с различиями в работе гормональной системы и структуре мозга», — добавил Филатов.

Ученые из Университета штата Огайо до этого установили, что чем сильнее снижается болевой порог после употребления алкоголя, тем большую боль человек готов причинить другому.

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