Глава ФСБ назвал Северный Кавказ объектом устремлений террористов

В настоящее время Северный Кавказ является регионом со сложной внутренней обстановкой, так как его пытаются расшатать представители международных террористических организаций. Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) заявил директор ФСБ Александр Бастрыкин.

«Осложняется обстановка и на Северном Кавказе. Регион по-прежнему является объектом устремлений международных террористических организаций», — сказал глава спецслужбы.

По его словам, террористы пытаются навязывать местному населению радикальные идеи, и попавшие под их влияние граждане в итоге могут стать участниками вооруженных нападений на силовиков и религиозные объекты.

7 декабря правоохранители в Дагестане задержали 12 подозреваемых в подготовке крупного теракта. Сотрудники ФСБ и МВД изъяли у подозреваемых два самодельных взрывных устройства (СВУ) мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте каждое, более тонны аммиачной селитры, а также оружие и боеприпасы. Правоохранители уничтожили обнаруженные СВУ на месте.

Ранее ФСБ показала кадры задержания участника террористической группировки в Забайкалье.