Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФСБ показала кадры задержания участника террористической группировки в Забайкалье

ФСБ показала кадры задержания работающего на спецслужбы Украины в Забайкалье

close
ФСБ РФ по Забайкальскому краю/Телеграм-канал «ТАСС»

УФСБ РФ по Забайкальскому краю показало кадры задержания россиянина, работающего на украинские спецслужбы. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что мужчина 1977 года рождения является участником запрещенной на территории РФ организации, подконтрольной спецслужбам Украины.

«Подозреваемый через интернет проводил психологические акции путем распространения материалов, дискредитирующих действия Вооруженных сил России и органов власти в связи с проведением специальной военной операции», — поделились в спецслужбе.

Кроме того, установлено, что мужчина призывал к насильственному изменению основ конституционного строя.

До этого Life со ссылкой на Telegram-канал Shot сообщал, что в Дагестане предотвратили серию терактов.

У пятерых задержанных сторонников запрещенной в России террористической группировки изъяли тонну аммиачной селитры и другие компоненты для совершения взрывов.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами