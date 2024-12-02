ФСБ показала кадры задержания участника террористической группировки в Забайкалье

УФСБ РФ по Забайкальскому краю показало кадры задержания россиянина, работающего на украинские спецслужбы. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что мужчина 1977 года рождения является участником запрещенной на территории РФ организации, подконтрольной спецслужбам Украины.

«Подозреваемый через интернет проводил психологические акции путем распространения материалов, дискредитирующих действия Вооруженных сил России и органов власти в связи с проведением специальной военной операции», — поделились в спецслужбе.

Кроме того, установлено, что мужчина призывал к насильственному изменению основ конституционного строя.

До этого Life со ссылкой на Telegram-канал Shot сообщал, что в Дагестане предотвратили серию терактов.

У пятерых задержанных сторонников запрещенной в России террористической группировки изъяли тонну аммиачной селитры и другие компоненты для совершения взрывов.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.