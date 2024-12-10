Актер Соколов подал в суд на авиакомпанию из-за недопуска в самолет

Народный артист России Андрей Соколов подал в суд на авиакомпанию AirSerbia после того, как не смог попасть на рейс из-за овербукинга. Он не смог попасть в Черногорию на важную встречу, объяснил его адвокат 360.ru.

Юрист рассказал, что актер купил рейс из Москвы до Тивата с пересадкой в Белграде. В аэропорт он прибыл заранее, прошел регистрацию и сдал багаж. Однако перед вылетом ему сообщили об отказе в перелете из-за того, что компания продала билеты большему количеству пассажиров, чем мог вместить самолет. С того момента прошло более четырех месяцев, однако артисту не возместили стоимость билета.

«Инцидент произошел в день рождения актера, что причинило ему дополнительные моральные страдания, — заявил адвокат. — Поскольку разрешить вопрос с помощью переговоров не вышло, Андрей Алексеевич обратился в Тверской районный суд города Москвы с иском о защите прав потребителей».

Соколов требует вернуть ему сумму, потраченную на билет, а также выплатить моральный ущерб в 1,3 млн рублей. Заседание суда состоится 12 декабря.

Напомним, Минтранс начал разрабатывать поправки в законодательство для защиты пассажиров от овербукинга. В том числе речь идет о закреплении конкретного размера причитающихся пассажирам компенсаций. В Совфеде Минтрансу предлагали увеличить штрафы для авиакомпаний за односторонний отказ предоставлять гражданам услуги по перевозке и выплачивать столкнувшимся с овербукингом пассажирам компенсации в размере 25% от стоимости билетов.

Ранее адвокат объяснила, как вернуть деньги за билет при овербукинге.