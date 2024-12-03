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В РФ хотят защитить граждан от овербукинга

Минтранс РФ начал разрабатывать поправки для защиты граждан от овербукинга

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Depositphotos

Министерство транспорта РФ приступило к разработке поправок в законодательство, предусматривающих защиту пассажиров от овербукинга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо заместителя главы ведомства Владимира Потешкина, адресованное члену верхней палаты российского парламента Айрату Гибатдинову.

До этого сенатор предложил Минтрансу РФ внести в законодательство термин «сверхбронирование билетов», установив запрет на него. Вместе с этим он посчитал необходимым увеличить штрафы для авиакомпаний за односторонний отказ предоставлять гражданам услуги по перевозке и обязать соответствующие фирмы выплачивать столкнувшимся с овербукингом пассажирам компенсации в размере 25% от стоимости билетов.

«Минтранс РФ поддерживает позицию о недопустимости нарушения прав граждан отказом от перевозки в связи с овербукингом. В этой связи Минтрансом РФ организована работа <…> по поиску взаимоприемлемого для пассажиров и авиакомпаний решения данной проблематики», — говорится в письме.

Также из текста следует, что ведомство совместно с перевозчиками начало разрабатывать поправки в законодательство для защиты прав граждан в случае овербукинга. В том числе речь идет о закреплении конкретного размера причитающихся пассажирам компенсаций.

В настоящее время российское законодательство не предусматривает возможность применения овербукинга.

Ранее адвокат рассказала, как столкнувшиеся с овербукингом граждане могут вернуть деньги за билеты.

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