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Россиянку осудили на два года за то, что она выбросила младенца в выгребную яму

В Бурятии осудили девушку, выбросившую ребенка в выгребную яму

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Depositphotos

Суд вынес приговор 18-летней жительнице Бурятии, которая выбросила своего ребенка в выгребную яму. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда Улан-Удэ.

Девушку приговорили к двум годам лишения свободы, которые она проведет в колонии-поселении. Пока что приговор в законную силу не вступил.

«В судебном заседании девушка вину в совершении преступления признала в полном объеме», – сообщается в публикации.

Известно, что осужденная жила в Улан-Удэ с родителями и скрывала от них беременность. По версии следствия, она родила живого и доношенного ребенка, но бросила его в выгребную яму туалета и закопала мальчика. Спасти пострадавшего после обнаружения не удалось.

О произошедшем правоохранители узнали после того, как россиянка поделилась новостью с подругой. Девушка обратилась в полицию.

До этого в Челябинской области девушка оставила новорожденного в мусорном контейнере, спасти девочку не смогли.

Ранее в Подмосковье судимая мать родила ребенка и бросила его в унитаз.

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