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В Бурятии россиянка выбросила новорожденного в выгребную яму и закопала

В Бурятии женщину будут судить за то, что она выбросила младенца в выгребную яму

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Freepik.com

Жительница Бурятии стала фигуранткой уголовного дела после того, как ее новорожденного сына нашли в яме. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Улан-Удэ. Россиянка жила в частном доме с родителями, но беременность от них скрывала. После родов, по версии следствия, женщина оставила мальчика в выгребной яме туалета и закопала. При этом ребенок появился на свет живым и доношенным, но после того, как его нашли в углублении, спасти младенца не удалось.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело, на данный момент расследование завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Подобный случай произошел в Удмуртии в августе текущего года. Новорожденную девочку обнаружили в выгребной яме. На ситуацию обратили внимание сотрудники СК РФ, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Петербурга под наркотиками похитила ребенка и оставила в случайном подъезде.

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