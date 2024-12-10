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В Саратове мужчина на спор спрыгнул с моста

Мужчина в Саратове на спор спрыгнул с моста

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Саратове 20-летний молодой человек пострадал из-за того, что упал с высоты. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на собственный источник.

По его словам, инцидент произошел накануне.

«Молодого человека с травмами нашли у железной дороги рядом с мостом, который соединяет улицы Буровую и Панфилова», — говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сам он признался, что спрыгнул с моста на спор.

В конце ноября сообщалось, что в Москве пассажир прогулочного судна совершил прыжок в Москву-реку в районе Воробьевых гор. Мужчина самостоятельно добрался до берега, выбрался из воды и ушел в неизвестном направлении. Позже его нашли в кафе неподалеку от причала. Службы экстренной помощи были вызваны, а спасатели предоставили ему термоодеяло.

В августе в московском аэропорту Шереметьево произошел инцидент, в ходе которого мужчина упал с верхнего этажа и получил травму шеи. Очевидцы пытались ему помочь, но безуспешно. Пострадавший был госпитализирован.

Ранее стало известно, что пассажир открыл аварийный выход самолета и спустился на землю по крылу.

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