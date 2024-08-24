Пассажир открыл аварийный выход самолета и спустился на землю по крылу

В Мельбурне пассажир самолета пытался покинуть борт после посадки, открыл аварийный выход и по крылу спустился на взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает Time.

Пассажирский рейс Jetstar JQ507 прибыл в аэропорт Мельбурна из Сиднея, один из пассажиров решил не дожидаться, когда подадут трап и решил покинуть борт самостоятельно. Австралиец сумел открыть аварийный выход, выбрался на крыло, спрыгнул на двигатель и оказался на взлетно-посадочной полосе.

Наемные службы передали сообщение об авиадебошире в полицию, мужчину задержали. По словам других пассажиров, сразу после посадки путешественник начал странно себя вести.

«Он пробежал несколько рядов вперед к аварийному выходу, отталкивал и пихал людей, и вот тогда люди начали кричать, а затем он рывком распахнул аварийную дверь», — рассказали очевидцы.

Полиция начала расследование инцидента.

До этого сообщалось, что опоздавший на свой рейс пассажир залез в багажный отсек самолета авиакомпании S7 в аэропорту Домодедово. 41-летний мужчина собирался вылетать из Москвы в Новокузнецк, но на посадку не успел. Тогда пассажир решил любой ценой проникнуть на борт Airbus A321. Каким-то образом россиянин попал в багажный отсек самолета, который готовился к вылету в Норильск. Однако все же был замечен и остался в столичном аэропорту, нарушителя передали правоохранителям.

Ранее в аэропорту Иркутска пассажир едва не сорвал вылет самолета, заявив о бомбе в своей сумке.